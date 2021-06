Duitse media snoeihard voor afscheidnemende Joachim Löw: “Zelfbedrog”

Het EK 2021 en de afscheidstournee van bondscoach Joachim Löw zijn voor Die Mannschaft op een nachtmerrie uitgedraaid. In de laatste wedstrijd van de groepsfase tegen Hongarije konden de Duitsers nog nipt de afgang vermijden, in de achtste finale tegen Engeland werden ze met de neus op de feiten gedrukt. “Een afscheid in mineur voor Jogi Löw, maar hij is er wel zelf voor verantwoordelijk”, klinkt het in Duitse media.

In het Duitse Bild delen ze 15-jarige ambtstermijn van Joachim Löw op in twee contrasterende periodes. ”De eerste tien jaar waren uitstekend: in vijf grote toernooien op rij haalde Die Mannschaft minstens de halve finale, met als kers op de taart het machtsvertoon tegen Brazilië en de wereldtitel in 2014. De laatste vijf jaar daarentegen waren ronduit teleurstellend. Op de laatste twee grote toernooien konden we slechts twee keer winnen in zeven wedstrijden.”

Het fiasco op dit EK zagen ze bij Bild al van ver aankomen nadat de Duitse voetbalbond en bondscoach Joachim Löw begin dit jaar al overeengekomen waren om de samenwerking na het toernooi te beëindigen. “Ze hadden de samenwerking al veel eerder moeten stopzetten, na de pandoering tegen Spanje in november (6-0) en de afgang tegen Noord-Macedonië (1-2) in maart. Ze hebben zichzelf voorgelogen dat het nog zou lukken op het EK, maar iedereen zag dat het op was.”

Foto: Bild

“Eigenwijs”

“Vooral tactisch heeft de bondscoach fouten gemaakt. Hij is heel eigenwijs geweest door met een driemansdefensie te spelen, een systeem dat niet bij Die Mannschaft past”, klinkt het bij de chef voetbal van Bild Christian Falk gelijkaardig aan de kritiek die Frank de Boer kreeg in Nederland. “Het is een serieuze vergissing geweest om Joshua Kimmich op rechtsback en niet op het middenveld te posteren. Ook Thomas Müller stond niet op zijn beste positie van bij Bayern.”

In het dagblad Der Spiegel ging de kritiek nog een stapje verder. “Löw was nooit echt geliefd als bondscoach, zelfs niet na de winst op het WK van 2014. Er waren altijd twijfels, maar de trainer kon die jarenlang wegnemen door successen te boeken.”

In de periode na Joachim Löw, onder nieuwe bondscoach Hans-Dieter Flick, zal er heel wat moeten veranderen. “Löw vertrekt in mineur en heeft dat grotendeels aan zichzelf te danken, maar de problemen zijn daarmee niet meteen opgelost”, klinkt het in Der Spiegel. Volgens Bild staat de nieuwe bondscoach voor twee grote uitdagingen: het team oplappen tegen het WK dat er al in november 2022 aankomt en de supporters terug voor zich winnen.

“Het zal een serieuze uitdaging worden voor de nieuwe bondscoach en hij zal het met heel wat andere spelers moeten doen”, klinkt het in Die Welt. Ondertussen wordt er dus ook al gespeculeerd over welke spelers dan plaats zouden moeten ruimen. In de komende weken zal duidelijk worden of ervaren spelers als Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos en Thomas Müller hun laatste wedstrijd voor Die Mannschaft gespeeld hebben.

Emotionele Neuer

Vlak na de wedstrijd moest doelman Manuel Neuer zijn tranen bedwingen toen hij het over zijn afscheidnemende coach had. In tegenstelling tot de media, had hij niets dan lof voor de bondscoach. “Na het laatste fluitsignaal keek ik richting de bank naar Jogi en het deed enorm veel pijn om hem daar voor de laatste keer te zien staan. Hij is een prachtige mens en coach die enorm veel bereikt heeft met Die Mannschaft. Het is doodjammer dat zijn tijdperk zo moet eindigen. Duitsland is hem veel verschuldigd”, verdedigde hij zijn coach.