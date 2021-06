Leicester City versterkt zich met Patson Daka

Leicester City, het team van Rode Duivels Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne, heeft woensdag de komst van aanvaller Patson Daka aangekondigd. Hij ondertekende bij de Foxes een contract voor vijf seizoenen. De 22-jarige Zambiaan komt over van Red Bull Salzburg, dat zo’n dertig miljoen euro zou vangen.

Daka kwam in juli 2017 toe bij Salzburg. Hij kwam er sindsdien tot 68 goals en 27 assists in 125 officiële matchen. Racing Genk en Club Brugge hebben geen goede herinneringen aan de snelle Zambiaan. In de Champions League trof hij in november 2019 een keer raak tegen Racing Genk, negen maanden eerder was hij in de Europa League twee maal trefzeker tegen Club Brugge.

Leicester City beëindigde de Premier League vorig seizoen als vijfde en komt zo komend seizoen uit in de groepsfase van de Europa League.