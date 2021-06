Tot 11 jaar cel voor leden van Fioul Gang, de straatbende die een meisje “kocht” voor prostitutie

Brussel - De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdagochtend gevangenisstraffen van drie tot elf jaar uitgesproken voor twaalf leden van de Fioul Gang, een Brusselse straatbende die een Frans meisje kochten om haar in de prostitutie te dwingen.

De leden van de Fioul Gang, die zich vooral ophouden rond het Jacques Franckplein in de Brusselse gemeente Sint-Gillis, hadden allemaal al een strafblad voor drugs, vandalisme, inbraken en geweld. Maar eind 2019 gingen ze nog een stap verder. Voor 2.000 euro kochten ze een zestienjarig Frans meisje. In een kelder in een huis in Ukkel dwongen ze het meisje om haar lichaam te verkopen aan mannen. Er is sprake van 160 klanten, in één maand tijd. In de nacht van 4 op 5 januari werd het meisje - dat al een tijdje als vermist was opgegeven - teruggevonden door de lokale politie. Meerdere leden van de Fioul Gang werden opgepakt.

In januari van vorig jaar werd de verdwijning van het zestienjarig meisje uit Frankrijk gemeld en werd er een onderzoek geopend in Brussel. In de nacht van 4 op 5 januari werd het meisje aangetrokken in de kelder van een huis in Ukkel.

De rechtbank oordeelde nu dat de getuigenis van het slachtoffer “geloofwaardig” was en oordeelde dat de feiten afdoende bewezen waren. De twaalf leden werden veroordeeld tot celstraffen van drie tot twaalf jaar.