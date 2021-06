Test Aankoop mobiliseert tweedeverblijvers tegen taks in De Panne, Knokke en Koksijde

De Panne / Koksijde / Knokke-Heist - Consumentenorganisatie Test Aankoop lanceert een oproep naar mensen die een tweede verblijf hebben in de kustgemeenten De Panne, Knokke of Koksijde. Die gemeenten heffen een tweedeverblijverstaks die volgens de organisatie “discriminerend en dus illegaal” is. Geïnteresseerde leden van de organisatie kunnen op de site een modelbrief vinden die als bezwaarschrift kan dienen. Wie geen lid is, moet telefonisch contact opnemen met Test Aankoop.

In die drie gemeenten zijn tweedeverblijvers een taks verschuldigd, terwijl wie er gedomicilieerd is geen gemeentebelasting verschuldigd is. De consumentenorganisatie verwijst naar uitspraken van verschillende rechtbanken, die van mening waren dat “het verschil in behandeling tussen eigenaars van een tweede woning en de inwoners van de gemeente niet gebaseerd is op objectieve en redelijke criteria, en dat hierdoor een discriminatie ontstaat”. Voor Test Aankoop betekent dat verschil in behandeling dat de belasting nietig moet worden verklaard en dus moet worden terugbetaald.

Tweedeverblijvers die hier wel oren naar hebben en die lid zijn, kunnen op de Test Aankoop-site een modelbrief vinden. Niet-leden kunnen telefonisch contact opnemen. Nog op de site is een formulier waar deze tweedeverblijvers een kopie van hun bezwaarschrift, en het antwoord van de gemeente, kunnen uploaden. Voor elke gemeente zal een voorbeelddossier geselecteerd worden waarmee Test Aankoop aan de slag gaat, met de bedoeling voor iedere deelnemer hetzelfde resultaat te krijgen.