Nieuwe Europese btw-regels voor online aankopen gaan donderdag in

De nieuwe Europese btw-regels voor online aankopen bij webwinkels buiten de Europese Unie gaan donderdag in. België voert dan de Europese regelgeving in die bepaalt dat de btw-vrijstelling vervalt voor online aankopen tot 22 euro. Dat betekent dat de klant bij de levering soms moet bijbetalen.

Het nieuws was al langer bekend. De federale overheidsdienst Financiën gaf woensdag in het sorteercentrum van bpost in Machelen meer tekst en uitleg over de regels. De media konden ook enkele personeelsleden van de douane interviewen en beelden maken.

De regels voor verkopers van buiten de EU worden vanaf donderdag dezelfde als die voor EU-webwinkels. Europese webwinkels beschikken niet over het voordeel dat aankopen tot 22 euro vrijgesteld worden van btw.

Koerierdienst

Consumenten moeten wel opletten, want er is een verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerde webwinkels. Bij die laatsten wordt de btw nog niet verrekend bij de aankoop. Het zal aan de koerierdienst zijn om de btw in rekening te brengen en vervolgens naar de fiscus door te storten. De koper moet dus aan de koerier bijbetalen en die kan voor die dienstverlening kosten aanrekenen.

De consument moet op de factuur nagaan of er al btw in rekening is gebracht. Zo kan hij of zij weten of het al dan niet gaat om een geregistreerde verkoper. De meeste grote spelers zouden wel meestappen in het nieuwe systeem en zouden de btw dus onmiddellijk bij aankoop aanrekenen.

Het voordeel is dat de consument voortaan de btw betaalt waar de consumptie van goederen plaatsvindt. Er komt zo opnieuw een eerlijke concurrentie tot stand tussen Europese en niet Europese e-commerce spelers en ook tussen e-commerce en traditionele winkels.