135.000 teststembiljetten per ongeluk mee geteld in voorverkiezing voor burgemeesterschap New York

De campagne richting burgemeestersverkiezingen in New York verloopt moeizaam. Dinsdag moest het organiserende comité nog een nieuwe tussenstand offline halen omdat liefst 135.000 teststembiljetten bij vergissing als echte biljetten geteld waren.

Op dit moment wordt in New York bepaald wie de kandidaten worden die het tegen elkaar zullen opnemen voor het burgemeesterschap. Bij de Democraten is Eric Adams de gedoodverfde winnaar, maar dinsdag leek daar plots weer twijfel over te bestaan toen het stedelijke comité dat de verkiezingen organiseert een nieuwe tussenstand in de voorverkiezing online zette.

Volgens die tussenstand was het verschil tussen Adams en zijn twee voornaamste rivalen - Maya Wiley en Kathryn Garcia - plots geslonken tot amper twee procentpunten. Verrassend, want tot nog toe had Adams een veel grotere voorsprong.

Een paar uur na het publiceren van de nieuwe tussenstand werd die weer offline gehaald. Want wat bleek? Per ongeluk waren 135.000 teststembiljetten geteld als echte stembiljetten. Die valse biljetten worden in de aanloop naar verkiezingen gebruikt om de software testen, maar bleken nu toch als echt aanzien te zijn. Na een hertelling van de echte biljetten bleek dat Adams nog steeds een voorsprong van meer dan 8 procentpunten heeft op zijn rivalen.

Langs Republikeinse zijde ligt al langer vast dat het Curtis Sliwa is die een gooi zal doen naar het burgemeesterschap.