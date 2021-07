Wat als ik op reis wil vertrekken, maar het testcentrum in de buurt is volgeboekt?

De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Wat als het testcentrum in de buurt is volgeboekt?

Het testcentrum in de buurt is volgeboekt, kan ik naar een testcentrum in Oost-Vlaanderen als ik in Antwerpen woon?

“Je kan altijd kiezen naar welk testcentrum je gaat”, zegt An-Sofie Soens van het Riziv. “Dat is anders dan voor de vaccinatie, daarvoor moet je naar het dichtstbijzijnde centrum gaan van waar je woont. Maar er is geen regel die bepaalt dat enkel bewoners van die gemeente zich op een bepaalde plaats kunnen laten testen. Als jouw centrum volgeboekt is, ben je dus zeker vrij om ergens anders in het land een PCR-test te boeken.

Wie in Antwerpen woont, kan dus zonder problemen een test laten afnemen in Gent. Ook in een ander centrum kan je trouwens terecht met een code voor een gratis PCR-test. Heb je geen code, dan zal je voor de PCR-test moeten betalen.

Mag ik ook naar de huisdokter voor mijn PCR-test?

“Het is eigenlijk altijd de bedoeling dat je naar een testcentrum gaat als je een negatieve PCR-test nodig hebt om te reizen”, zegt Roel Van Giel, voorzitter van de huisartsenvereniging Domus Medica. “Maar met de gratis PCR-testen hadden we al gevreesd voor zo’n piekbelasting. Als het dus echt niet anders kan, kunnen er wel uitzonderingen gemaakt worden.”

De artsen kunnen de gratis code niet zelf aanmaken. Wie een gratis PCR-test wil krijgen, moet dus nog steeds via de website www.mijngezondheid.be de code aanmaken. “De artsen kunnen die code dan overnemen en die doorgeven aan het labo zodat de test gratis is.”

Wat kost het?

Wie naar de dokter gaat zonder zo’n code zal voor zowel de consultatie moeten betalen als voor de PCR-test. “Als je enkel komt voor de test, zal het Riziv niets terugbetalen van de consultatie. Dat kan dan op zo’n 80 euro uitkomen, als je de maximumfactuur krijgt voor de test. Die kunnen namelijk maximaal 55 euro kosten”, zegt Van Giel. Als je nog voor iets anders op consultatie gaat bij de dokter, word je wél terugbetaald voor de consultatie.

Zal ik mijn resultaat op tijd hebben?

Hoe snel je het resultaat binnenkrijgt, hangt af van het labo. De meesten sturen de resultaten binnen de 24 uur op, maar het kan zijn dat je ook iets langer moet wachten. “Uit het verleden weten we dat het langer kan duren als er veel meer testen worden afgenomen”, zegt Van Giel. Voorlopig verwacht hij echter nog geen problemen: “Op dit moment is dat nog steeds 24 uur. Voor de festivals zal dat dan weer een ander verhaal zijn. Dan zal het waarschijnlijk wel wat langer kunnen duren”.

Kan ik naar Brussels Airport om daar zo’n snelle test af te nemen?

Je kan nog steeds naar Brussels Airport om een snelle test te laten afnemen waarvan het resultaat beschikbaar is binnen de 6 tot 21 uur, maar die test staat los van de gratis PCR-test die aangeboden wordt door de overheid.

Om van de gratis PCR-test gebruik te kunnen maken op de luchthaven moet je over een code beschikken die je kan aanvragen op de website van de overheid. Wie met die code een gratis PCR-test wil laten afnemen op de luchthaven moet zich verplicht ook minstens één dag op voorhand registreren. Dat moet je niet doen als je een PCR-test laat afnemen zonder code of als je een sneltest wil doen. In die twee laatste gevallen kan je je gewoon ter plekke aanmelden. Het wordt wel aangeraden om je steeds te registreren, om lange wachttijden te vermijden.

Wat kost het?

- Een gratis PCR-test kost niets.

- Een gewone PCR-test, die je niet afneemt met een gratis code van de overheid, kost 55 euro.

- Voor een sneltest betaal je 120 euro.

- Een antigeentest kost 55 euro.

Zal ik mijn resultaat op tijd hebben?

- De resultaten van de PCR-test met gratis code komen binnen na 24 tot 36 uur. Je zal de resultaten per mail ontvangen. Het testresultaat zal tussen 1 en 2,5 uur later ook zichtbaar zijn in de CovidSafeBE-app.

- Bij een standaard PCR-test krijg je het resultaat na 24 uur.

- Indien je een sneltest laat afnemen, dan krijg je het resultaat al binnen de 6 tot 21 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop je de test hebt afgenomen.

- De resultaten van de antigeentest krijg je al na 50 minuten.

Kan ik naar een privélabo gaan?

Ja, je kan in verschillende privélabo’s terecht om een PCR-test te laten afnemen, ook voor een gratis test. “Het gaat om hetzelfde principe als wanneer de mensen terugkomen van een reis en een code krijgen van de contacttracing. Die code, die ze aanvragen bij de overheid, moeten ze dan vermelden wanneer ze hun afspraak online boeken”, klinkt het bij het Medisch Labo Medina.

Wat kost het?

- De prijs die je betaalt voor een PCR-test is afhankelijk van labo tot labo. Er is wel een maximumprijs van 55 euro per PCR-test.

- De PCR-test is gratis voor wie over een code beschikt.

Zal ik mijn resultaat op tijd hebben?

De meeste labo’s sturen het resultaat al op binnen de 24 uur, maar dat kan variëren van labo tot labo.