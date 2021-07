Moet ik in quarantaine na mijn terugkeer? En als ik volledig gevaccineerd ben?

De zomer van de vrijheid breekt aan en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen reizen. Maar daar komen ook heel wat administratie en opzoekwerk bij kijken. Waar moeten we nu op letten als we deze zomer willen reizen? En welke regels zijn van kracht? Je leest het elke in de vakantiegids van Nieuwsblad.be. Vandaag: Moet je in quarantaine na mijn terugkeer? En als je volledig gevaccineerd bent?

Als je terugkeert uit een groene of oranje zone, hoef je je niet te laten testen en moet je niet in quarantaine. Ook wie terugkeert uit een rode zone binnen de Europese Unie en een coronacertificaat heeft, moet dat niet doen. Alleen wie uit een rode zone komt en geen certificaat heeft, moet zich laten testen. Als je dat tijdens de eerste twee dagen na terugkeer doet en negatief test, dan hoef je niet in quarantaine. Kinderen onder de twaalf jaar zijn vrijgesteld van de testverplichting.

Alleen als je terugkeert uit een “hoge risicozone” buiten de EU moet je – ook als je een coronacertificaat hebt of een negatieve test hebt afgelegd – verplicht tien dagen in quarantaine met op de eerste en zevende dag een PCR-test. In zo’n hoge risicozone komen namelijk gevaarlijke virusvarianten voor die de overheid buiten Europa wil houden. Een test die je aflegde in het buitenland is in dat geval niet genoeg.