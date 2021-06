Nu ook helemaal officieel: competitieformat 1A blijft, beloftenteams in lagere afdelingen na volgend seizoen

Wat twee weken geleden al in de Pro League werd goedgekeurd, is nu officieel bevestigd door de Hoge Raad van de voetbalbond. Niet alleen volgend seizoen, maar ook in 2022-2023 telt 1A achttien clubs.

Ook blijft er slechts één rechtstreekse daler en gaan de play-offs voor de plaatsen 1 tot 4 én 5 tot 8, met halvering van de punten, nog twee seizoenen door. Ook de plannen om vanaf het 2022-2023 beloftenteams te integreren – vier in 1B, vier in eerste nationale, vier in tweede afdeling – zijn daardoor zeker. Wie waar mag spelen, wordt bepaald door de eindranking van het komende beloftenseizoen.

Verder staat vast dat Lierse Kempenzonen in 1B blijft en dus niet degradeert. En dat SK Deinze door de soepelere voorwaarden voor de licentie in 1B niet gestraft wordt voor zijn stadion, dat niet helemaal conform de reglementen was.