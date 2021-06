Jorginho onderschat België niet: “Maar elk team heeft zijn zwakke plekken”

Een nieuwe dag, een nieuwe persconferentie bij de Italianen waar het vooral om Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne ging. Dit keer was het de beurt aan Chelsea-middenvelder Jorginho om de pers te woord te staan en ook hij stak zijn lof voor de Rode Duivels niet onder stoelen of banken. “Het is geen verrassing dat ze in de kwartfinale staan. We weten dat ze heel erg goed zijn”, klonk het onder meer.

LEES OOK: Italianen rekenen op Chiellini, icoon Cannavaro is onder de indruk van Rode Duivels: “België is een volwassen team”

Jorginho speelde in de Premier League al enkele keren tegen Kevin De Bruyne en beseft als geen ander dat de rossige middenvelder over heel wat kwaliteiten beschikt. “Hij is echt een topspeler, iemand die het verschil kan maken. Hij bezit zo veel voetbalintelligentie, waardoor het bij hem ook allemaal heel natuurlijk komt. Het wordt voor ons echt zaak om de ruimtes tussen de linies te beperken, want hij weet die ruimtes als de beste te bespelen”, vertelde Jorginho, die volgens de Italiaanse media in aanmerking zou kunnen komen om de Gouden Bal te winnen. “Ook zijn crosses moeten we eruit proberen te halen, want hij is in staat om de ballen perfect tussen de keeper en de verdediging te droppen. We moeten dus kort op hem spelen. Als hij kan wegdraaien, is hij extreem gevaarlijk.”

Italië is ondertussen al 31 wedstrijden ongeslagen, maar critici halen wel eens aan dat de Azzurri het in die reeks niet opnamen tegen de grootste namen. Tegen België komt daar alvast verandering, aldus Jorginho. “België staat al een tijdje op de eerste plaats op de FIFA-ranking, dus we moeten hen zeker respecteren. Het is geen toeval dat ze in de kwartfinale staan. We weten dat ze heel erg goed zijn. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat zelfs België zwakke plekken heeft. Elk team heeft die namelijk. Het is aan ons om ze te vinden en ze optimaal uit te buiten. Ook zullen we proberen om hun wapens aan banden te leggen.”

Eén van die wapens is natuurlijk Romelu Lukaku. Hij zal moeten optornen tegen het duo Chiellini – Bonucci. “Wie het zal halen? Moet ik daar op antwoorden?”, hield Jorginho zich op de vlakte. “Ik hoop natuurlijk op ons defensieduo, maar we zullen klaar moeten zijn. Hoe dan ook denk ik dat het vrijdag zal aankomen op wie het meest hongerig is, wie het het liefste wil. Ik kan alvast bevestigen dat wij heel erg hongerig zijn.”

LEES OOK: Een laatbloeier, een huursoldaat met pech, en nu… de onvermoeibare sensatie van de Squadra