Twaalf leden van de uiterst beruchte Brusselse stadsbende ‘Fioul gang’ uit Sint-Gillis werden door de rechter in Brussel veroordeeld tot celstraffen tussen 3 en 11 jaar. De bende had een 16-jarig meisje van haar vriend “gekocht” en haar gedwongen zichzelf te prostitueren.

De bende werd op 5 januari 2020 ingerekend na een grootscheepse politieactie waarbij onder meer een Frans meisje van 16 jaar oud uit een huis in de Messidorlaan in Ukkel werd bevrijd. De bende had het ...