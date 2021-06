Gestolen Picasso na 9 jaar teruggevonden, maar kostbaar meesterwerk valt op de grond tijdens persconferentie

Een schilderij van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso en een doek van de Nederlander Piet Mondriaan zijn teruggevonden, negen jaar nadat ze gestolen werden. De dief brak in 2012 binnen in het National Gallery museum in Athene en stak de meesterwerken eerst in een verborgen ruimte in zijn badkamer, maar verplaatste de buit later naar een ravijn. Na al die tijd kunnen de kunstwerken weer aanschouwd worden, maar toen de Griekse overheid de doeken onthulde op een persconferentie liep het mis. ‘Hoofd van vrouw’ dat Picasso in 1939 schilderde, donderde op de grond, maar raakte gelukkig niet beschadigd.