Federale politie deze zomer sterker aanwezig op kusttreinen en in stations

De federale politie zal haar aanwezigheid in de stations richting kust en op de kusttreinen deze zomer gevoelig verhogen. Ook de inzet van Securail en stewards zal aanzienlijk worden opgekrikt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) woensdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Yngvild Ingels (N-VA) over de veiligheidsmaatregelen aan de kust.

Ook dit jaar zal de federale politie tijdens de zomermaanden extra inspanningen doen voor de kust. De basispolitiezorg is voor rekening van de lokale politie, maar de federale politie kan steun bieden, indien nodig met gespecialiseerde middelen. Dat zal in juli en augustus het geval zijn met 28 personeelsleden die naar de kustzones worden afgedeeld. Bovendien is het de ambitie elke dag acht politieruiters ter beschikking te stellen én zal het interventiekorps van West-Vlaanderen zoveel mogelijk worden ontzien van inzet elders in het land.

Ook zal de federale politie haar gecentraliseerde interventiereserve structureel versterken en aanvullen met een systeem van gedeconcentreerde interventiereserves. Dat betekent concreet dat er dagelijks minstens negen politiemensen ter beschikking zullen staan voor ondersteuning binnen de provincie West-Vlaanderen. Die reserve kan in geval van incidenten worden versterkt vanuit de centrale interventiereserve. En normaal gezien zal er op nationaal niveau geen beroep worden gedaan op de gehypothekeerde capaciteit (HyCap) van de zeven kustzones.

Wat het treinverkeer betreft zal de federale politie haar aanwezigheid in de grote stations richting kust en op de kusttreinen tijdens dagen met goed weer gevoelig verhogen. Dat geldt ook voor de inzet van Securail en van stewards. Het is volgens de minister de bedoeling dat zij sluimerende incidenten aanpakken vooraleer ze ontsporen. Naast hun ontradende aanwezigheid zal de politie zo snel mogelijk optreden tegen criminele feiten, aldus Verlinden.