Noord-Koreaanse verantwoordelijken ontslagen voor “ernstig incident” gelinkt aan Covid-19

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft verschillende hoge verantwoordelijken ontslagen vanwege een “ernstig incident” gelinkt aan de strijd tegen de coronapandemie. Dat heeft staatspersagentschap KCNA woensdag gemeld.

De leiders “hebben een ernstig incident veroorzaakt dat leidde tot een enorme crisis voor de veiligheid van de natie en haar volk”, aldus Kim tijdens een bijeenkomst van het politiek bureau. KCNA gaf geen enkel detail over wat juist gebeurd is.

Het Noord-Koreaanse regime heeft tot nu toe altijd verklaard dat de pandemie nooit tot op zijn grondgebied is geraakt, maar heel wat experts twijfelen daaraan.

Kim besliste in januari 2020 om de grenzen van zijn land te sluiten om een verspreiding van het virus vanuit buurland China tegen te gaan. Door die beslissing is het land, dat onderworpen is aan internationale sancties vanwege zijn nucleaire programma, meer dan ooit geïsoleerd. De handel met China, waarvan Pyongyang erg afhankelijk is, is sterk afgenomen en humanitaire medewerkers hebben het land verlaten.

Kim Jong-un gaf onlangs toe dat zijn land te kampen heeft met voedseltekorten.