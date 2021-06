Onderzoek legt discriminatie bloot: transgenders worden minder vaak uitgenodigd op sollicitatiegesprek

Transgenders worden 29 procent minder vaak uitgenodigd op een sollicitatiegesprek als ze in hun kandidatuur vermelden dat ze transgender zijn. Dat blijkt uit praktijktesten door de UGent. Ook dove kandidaten krijgen 42 procent minder uitnodigingen na een sollicitatie dan horende mensen. Geen loutere discriminatie, al zien de onderzoekers wel dat dove kandidaten vaak met een drogreden worden weggestuurd, zoals het verkeerde diploma of een gebrek aan ervaring.

Voor het onderzoek zijn 1.920 fictieve sollicitaties uitgestuurd om vijf discriminatiegronden op de Gentse arbeidsmarkt in kaart te brengen. Transgenders blijken uit de studie meer gediscrimineerd dan ouderen en zelfs allochtonen. “Discriminatie op basis van transgender identiteit of een kankerervaring zijn wereldwijd nog maar zelden of nooit in kaart gebracht”, zegt onderzoeker Stijn Baert.

Baerts onderzoeksteam heeft gebruik gemaakt van correspondentietesten waarbij twee sollicitanten via mail reageren op eenzelfde vacature. De cv en motivatiebrief die ze versturen zijn quasi hetzelfde, maar de kandidaten verschillen op basis van een van vijf geteste discriminatiegronden, die lukraak werden toegevoegd aan een van beide sollicitanten.

Voor de discriminatiegrond ‘leeftijd’ blijkt dat oudere kandidaten 25 procent minder vaak worden uitgenodigd in vergelijking met kandidaten die 6 tot 12 jaar jonger zijn. De oudste kandidaten in het experiment waren 56. De leeftijdsdiscriminatie is duidelijker bij vrouwen dan bij mannen.