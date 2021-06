Wie is Sergio Gomez, de nieuwste en verrassende aanwinst van Anderlecht? Toptalent op zoek naar de grote doorbraak

Verschillende van de spelers waar hij in de jeugdreeksen zijn voet kon naast zetten, zijn ondertussen tientallen miljoenen waard. Sergio Gomez (20) is zo ver nog niet, maar hoopt zijn grote doorbraak de komende jaren alsnog te maken. Bij Anderlecht, dat de Spanjaard woensdag voor om en bij de 1,5 miljoen euro wegkocht bij Borussia Dortmund, hopen ze vurig mee. Aan zijn opleiding zal het niet gelegen hebben, want de aanvallende middenvelder speelde acht jaar bij FC Barcelona. Daar vergeleken ze hem met Andres Iniesta.