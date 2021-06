Nieuwste wapen op de internationale markt is van Belgische makelij: superlicht, superefficiënt en ideaal voor snipers

Het ziet er robuust uit, maar is in gewicht het lichtste aanvalswapen dat er op de markt is. Gemaakt voor special forces. Maar evengoed voor snipers, want de FN Evolys is tot op 1 kilometer precies en kan uitgerust worden met een supergesofisticeerd vizier dat zelfs rekening houdt met wind en andere externe factoren om raak te schieten.

FN Herstal stelt het nieuwe paradepaardje deze week voor op een van de grootste wapenbeurzen ter wereld in Frankrijk. Een prijs kan er nog niet op gekleefd worden, omdat het ook niet te koop zal zijn in wapenwinkels, wegens veel te gevaarlijk. FN Herstal communiceert er voorlopig ook enkel over in een persbericht en zegt dat het nieuwe superwapen enkel voor special forces is gemaakt.

De Belgische wapenfabrikant is al langer een topspeler op de internationale wapenmarkt. Neem nu de P90 en het handvuurwapen Five-seven, de wapens die Jürgen Conings had meegenomen uit de kazerne. Die worden wereldwijd gebruikt door speciale politie- en legereenheden.

Met het nieuwe wapen wordt op dezelfde markt… gemikt. Het is minder krachtig, maar veelzijdiger.

Superlicht

De FN Evolys is letterlijk een wapen voor vele oorlogen. Het kan gebruikt worden als aanvalswapen, maar evengoed door snipers. Grote voordeel is dat het super licht is en dus gemakkelijk mee te nemen. Er zijn twee versies: eentje met 5,56x45 mm munitie en een zwaarder met 7,62x51 mm kogels. Het eerste weegt amper 5,5 kilogram, het andere 6,2 kilogram. Zonder extra opties.

Want de bovenrail is gemaakt om optische vizieren op te monteren, zowel dag- als nachtkijkers. FN heeft in het verleden zelf zwaar geïnvesteerd in technologie en maakt volautomatische vizieren die zelfs rekening houden met wind en andere externe omstandigheden die invloed zouden kunnen hebben op de afgevuurde kogel.

Het wapen, waarop ook een geluidsdemper gezet kan worden, kan dus ook door snipers worden gebruikt, al is het geen echt scherpschuttersgeweer. Toch verzekert FN Herstal dat het precies schiet tot op 800 meter voor de versie met het kleinste kaliber, en tot 1.000 meter voor de zwaardere versie.

Als aanvalswapen kunnen er tot 750 kogels per minuut mee worden afgevuurd.