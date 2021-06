“Ik ben 40 en woon in een rusthuis waar alles voor mij beslist wordt”, maar Joke heeft nu eindelijk uitzicht op beter leven

“Dank u, Wouter Beke. U geeft me eindelijk zicht op een beter leven. Een leven waarin ik eens een terrasje kan doen, op restaurant kan gaan of misschien zelfs eens op weekend. Maar vooral: weer vrije keuze heb over mijn leven.” Die keuze heeft Joke Mariman (40) nu immers niet. Omdat ze als persoon met een beperking niet het budget krijgt waar ze recht op heeft, moest ze in een bejaardenvoorziening gaan wonen, “waar alles voor mij wordt beslist.”