Taiwanese jongen (7) die tijdens judotraining 27 keer tegen de mat gegooid werd door coach is overleden

Na bijna zeventig dagen in coma is een zevenjarige jongen uit Taiwain overleden nadat hij in april liefst 27 keer tegen de mat gegooid werd door zijn coach en een klasgenoot tijdens een judotraining. De coach, een zestiger, wordt aangeklaagd. Dat melden lokale media.

Tijdens een judotraining op 21 april oefenden de judocoach en een klasgenoot hun worpen op de zevenjarige Taiwanese jongen. De jongen smakte maar liefst 27 keer tegen de mat, waardoor hij ondanks herhaaldelijk schreeuwen en huilen het bewustzijn verloor en een hersenbloeding kreeg.

Alles gefilmd

Opmerkelijk is dat de hele training gefilmd werd door de nonkel van de jongen, die met de video wilde aantonen dat judo niets voor de jongen is. Merkwaardig genoeg kwam hij niet tussenbeide tijdens de training, al lijkt dat te maken hebben met de eeuwenoude traditie dat je judocoaches respecteert en bewondert. De jongen lag net geen 70 dagen in coma aan een beademingstoestel, maar nu hebben zijn ouders hem daarvan laten halen.

Tegen de trainer van de jongen, een zestiger, is een klacht ingediend. Hem werd slagen en verwondingen ten laste gelegd, net als het inzetten van een minderjarige om een misdrijf te plegen. Nu de jongen overleden is, wordt dat gewijzigd naar slagen en verwondingen met de dood als gevolg. Dat kan hem op zeven jaar gevangenis komen te staan.