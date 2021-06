Youri Tielemans: “De Bruyne is belangrijk omdat hij altijd de juiste beslissing neemt”

Youri Tielemans speelt een wisselvallig EK. Zijn eerste wedstrijden waren matig, tegen Portugal vocht hij als een leeuw om de Duivels overeind te houden. Dat terwijl hij van alle veldspelers bij de Duivels op Lukaku na de meeste speelminuten maakte het afgelopen seizoen.

“Ik voel me nog goed en heb nog veel in petto”, is de 24-jarige middenvelder overtuigd van zijn kunnen. “Ik laat mijn lichaam zo goed mogelijk recupereren. Ik trok in de slotfase tegen Portugal nog die spurt van 50 meter. Spijtig genoeg was die pass van Carrrasco niet goed. We hebben daarover gepraat. Dat duurt twee minuten en dan zijn we eruit. De eerste twee matchen waren afwisselend, goed en slecht. Tegen Portugal ging het al veel beter. Het was wel moeilijk, zeker op het einde van de match. Dan verloren we veel de bal. Maar we zijn efficiënt. Tegen Portugal hadden we één schot op doel en het was raak. Dat is het belangrijkste.”

Het thema is al heel de week de enkel van Kevin De Bruyne en de hamstring Eden Hazard. Houdt dit ook de 42-voudige international bezig?

“Of Eden of De Bruyne spelen, verandert voor mij niets. Althans niet qua taken naar de ploeg toe. Het is voor het team natuurlijk wel belangrijk. Het zijn twee belangrijke spelers die het team veel bijbrengen. Kijk naar Kevin De Bruyne. Als hij erbij is, vindt hij makkelijker de ruimte. Ik vind het zo sterk van hem dat hij altijd de juiste beslissing neemt. Ons doel is dat we andere spelers ook in die ruimte moeten brengen. Het mag niet alleen van Kevin afhangen. Dat kan, want we gaan nog altijd vooruit. We hebben lessen getrokken uit het WK 2018. We spelen nu meer realistisch. Dat was tegen Portugal te zien. We hebben gevochten, het was moeilijk maar we vochten met heel de ploeg. Zo win je wedstrijden op een toernooi.”

Tielemans was ook blij Timothy Castagne weer bij de Duivels te zien.

“We hebben geapplaudisseerd. Zo blij waren we om Timothy te zien. Het was spijtig dat hij zo vroeg weg moest gaan. Niet alleen omdat we hem op het veld nodig hebben, hij is ook een toffe en plezante kerel. Ik denk niet dat hij nog zal kunnen spelen. Maar ik ben geen dokter, je weet nooit.”