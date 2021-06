Ook minister Van Quickenborne heeft vragen bij gokreclame met Wesley Sonck op website Sporza

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelt zich serieuze vragen bij de aanwezigheid van gokreclame op de website van Sporza en de aanwezigheid daarin van voormalig Rode Duivel en analist Wesley Sonck. Het is op zich geen overtreding van de kansspelwet, maar niettemin heeft minister Van Quickenborne de Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle daarover aangeschreven.

Dat heeft de liberale minister woensdag in de Kamer geantwoord op vragen van Melissa Depraetere (Vooruit) en Stefaan Van Hecke (Groen) over de alomtegenwoordige gokreclame tijdens het EK Voetbal en de rol die Sonck speelt in reclame voor een gokwebsite op de website van Sporza. “Ik ben het met u eens dat het op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend is dat ook een openbare omroep hier volop aan meedoet. Dat zelfs voetbalanalisten, die toch een rolmodel zijn voor vele jongeren, worden ingezet als uithangbord van de gokwereld”, aldus de minister.

Hij legde uit dat het volgens de huidige kansspelwetgeving verboden is actieve sporters of sportclubs in te zetten voor gokreclame. Sonck valt daar niet onder, maar niettemin “roept het op zijn minst vragen op.” Hij heeft daarom zijn Vlaamse collega Dalle (CD&V) aangeschreven. “Regels zijn één ding, maar deze hoeven de openbare omroep en reclamebureaus niet te beletten om een meer strikter beleid inzake gokreclame te voeren.”

Regels verscherpen

Van Quickenborne kondigde ook aan dat de federale regering de regels verder zal verscherpen. Die zullen vooral tot doel hebben jongeren te beschermen, bijvoorbeeld met scherpere regels over het gebruik van slogans en van rolmodellen. Binnen de regering zag een werkgroep het levenslicht met vertegenwoordigers van alle ministers die bevoegd zijn voor kansspelen en er loopt een gesprek met de kansspelcommissie, de hulpverleningssector en de legale goksector.

Tot slot doet de minister een appel op de verantwoordelijkheid van de tv-zenders, reclamebureaus, gokoperatoren en sportclubs om verantwoord om te gaan met gokreclame. Volgens Van Hecke zou Sonck onmiddellijk van het scherm halen het beste signaal van de VRT zijn.