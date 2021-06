Dries Mertens: “Ik begrijp dat Italië de grote favoriet is”

Dries Mertens speelt bij Napoli in Italië. Hij heeft de Squadra Azzurra dan ook van nabij gevolgd. Hij kan ze dan ook analyseren.

“Deze ploeg kan heel goed voetballen”, aldus Mertens. “Ik ken ze bijna allemaal nu dat ik al acht jaar in Italië speel. Niemand verwachtte dat ze op die manier zouden spelen. Ook ik niet. Ze speelden al het mooiste voetbal, althans in de eerste drie wedstrijden in Rome. Dat ze nu overal favoriet worden genoemd, kan ik wel begrijpen. Het gevaar zit in heel die ploeg. Ze staan goed, ze krijgen weinig doelpunten tegen. Het is niet zo individueel. Het is een ploeg die heel goed weet wat ze doen. Bij ons gaat het vooral over individuele klasse.”

De Rode Duivels pakken het realistischer aan. Dat geeft Mertens toe en vindt hij ook helemaal niet erg.

“Je moet een toernooi winnen door geen doelpunten tegen te krijgen. We hebben de kwaliteiten om vooraan het verschil te maken. Ik wil dat hier winnen. Het is gewoon moeilijk om een prijs te winnen in interlandvoetbal. Eén keer om de twee jaar is er een mogelijkheid. Neen, dit is zeker niet de laatste kans. De toekomst ziet er goed uit, ik geloof er enorm in. Deze kans moet je grijpen.”

Mertens kon nog niet schitteren. Hij maakt zijn persoonlijke prestaties en situatie echter ondergeschikt aan het ploegbelang. Zo kennen we hem.

“Mijn toernooi kan beter zijn. Dat is zeker zo. Maar het is niet zo belangrijk zolang we winnen. Daar draait het om. Ik hoop er natuurlijk enorm op dat mijn moment nog komt. Maar belangrijker is dat we die beker winnen. Ik speelde mijn 100ste interland, dat is ook mooi. Spijtig genoeg was dat onze moeilijkste wedstrijd op dit toernooi. Maar kom, of ik speel of niet, maakt niet uit. Ik wil dit toernooi winnen.”