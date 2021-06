Douane houdt donderdag stiptheidsacties op luchthavens in ons land, vooral aankomende passagiers extra gecontroleerd

De vakbonden zullen donderdag stiptheidsacties organiseren bij de douane op de passagiersluchthavens van Zaventem, Deurne, Wevelgem en Oostende. Ze beloven wel vertrekkende passagiers te sparen.

De bonden zeggen dat ze geen afdoend antwoord kregen op hun eisen voor een betere werkplanning. Het personeel heeft geen evenwicht meer tussen werk en privéleven, zeggen ze.

Daarom voerden ze woensdag al actie in de Antwerpse haven. Donderdag, het begin van de zomervakantie, zijn de luchthavens aan de beurt.

“We willen druk zetten op de overheid om opnieuw rond de tafel te zitten. Want tot nu toe is er weinig bewogen”, zegt Bart Torrekens van NUOD.

De actie is een gemeenschappelijk initiatief van de vier representatieve bonden. “We gaan donderdag vooral aankomende passagiers controleren, geen vertrekkende reizigers. Of er geen hinder zal zijn, is moeilijk te voorspellen.”

Vooral aankomende passagiers getroffen

Ook Brussels Airport weet nog niet wat ze moeten verwachten. 1 juli, begin van de zomervakantie, vertrekken zo’n 20.000 passagiers vanop Zaventem en komen er ongeveer 15.000 aan.

De douanebeambten zijn boos en zeggen dat ze de voorbije weken zowel in Vlaanderen als in Wallonië hun frustraties hebben geuit, maar dat er nog steeds geen oplossing voor hun problemen in zicht is. “We hebben nochtans redelijke en gerechtvaardigde eisen gesteld”, klinkt het. “We verwachten extra aanwervingen, het in aanmerking nemen van de zwaarte van het beroep in de pensioenregeling, een bezoldiging die in verhouding staat tot het geleverde werk en risico’s, een einde aan de operationele rompslomp, een werkschema dat de agenten respecteert en we willen ook meer investeringen in materiaal, waardoor we onze job in veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.”

“Met deze actie steken we vooral een hand uit naar de overheid om terug te onderhandelen. Komt er geen reactie, komen er wellicht nog acties”, klinkt het.