Virologen en Tomorrowland-dj’s verwelkomen jongeren in Antwerps vaccinatiedorp

Antwerpen - In het Antwerpse vaccinatiedorp VacCovid op de site Spoor Oost krijgen woensdagnamiddag en -avond zowat 4.000 jongeren een coronavaccin. Het gaat om jongeren die zich na een oproep van de stad en ziekenhuisnetwerk ZNA inschreven via reservelijst Qvax omdat het vaccinatiedorp over een grote dosis vaccins beschikt. Als klap op de vuurpijl kregen heel wat van de jongeren hun vaccin van een bekende viroloog en konden ze genieten van een set van een Tomorrowland-dj.

Onder meer viroloog Marc Van Ranst, vaccinoloog Pierre Van Damme en infectioloog Erika Vlieghe waren woensdag vaccinator van dienst, net als Dirk Ramaekers (hoofd van de taskforce vaccinatie) en Nele Van Loon (lid van de taskforce). Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx, schepen voor Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA) en afdelingshoofd eerste lijn en gespecialiseerde zorg Tom De Boeck van het Agentschap Zorg en Gezondheid kregen dan weer een taak als steward of scriptor. “We roepen jongeren op om niet te wachten om zich te laten prikken”, zegt van Doesburg. “Doe het nu, liefst nog voor je op vakantie vertrekt. Dat kan heel makkelijk: schrijf je in via de Qvax en binnen enkele dagen word je uitgenodigd. Zo bescherm je jezelf en anderen.”

Het entertainment werd woensdag voorzien door de dj’s Yves V, Maxim Lany, DJ Licious, Nico Morano en Dave Lambert, stuk voor stuk bekend van onder meer Tomorrowland. Dansstudio Syrah uit Sint-Job-in-’t-Goor zorgde dan weer voor dansende stewards aan de selfiemuur en fietsenstalling.

Wie via Qvax snel in aanmerking wil komen voor een prik in het Antwerpse vaccinatiedorp, moet 16+ zijn en inwoner van Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem én mag nog geen afspraak hebben voor een vaccin.