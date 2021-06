De Bleeker waarschuwt voor fraude bij start solden

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker waarschuwt consumenten bij de start van de zomersolden voor mogelijke fraude waarbij malafide handelaars hun prijzen net voor de koopjesperiode verhoogden. De Open VLD-politica raadt mensen aan om dergelijke praktijken te melden.

Woensdag zijn de zomersolden gestart. Het zijn de eerste sinds lange tijd zonder ingrijpende coronamaatregelen rond winkelen, en dus kunnen handelaren het verlies van de afgelopen maanden mogelijk wat goedmaken. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil consumenten dan ook warm maken om de lokale handelaars tijdens de solden te steunen, zegt ze.

Tegelijkertijd waarschuwt De Bleeker ook voor mogelijke fraude. Sommige malafide handelaars verhogen hun prijzen elk jaar namelijk vlak voor de soldenperiode, waardoor de consument denkt dat het product nu veel goedkoper is terwijl het eigenlijk even veel kost of zelfs duurder is geworden. Dergelijke praktijken zijn verboden bij wet, benadrukt De Bleeker. Consumenten die de fraude toch opmerken of er het slachtoffer van zouden worden, roept ze op melding te doen via www.meldpunt.belgie.be.

De Economische Inspectie zal op basis van die meldingen toekijken op de naleving van de regels, waarschuwt ze nog. Vorige zomer werden er 506 controles uitgevoerd in de kleding-, schoen- en textielsector, waarbij er 85 inbreuken werden vastgesteld. Over alle sectoren heen was sprake van bijna 16 procent inbreuken. Het ging dan vooral op het niet naleven van de regels rond de sperperiode.

