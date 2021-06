Handtassen van Delvaux komen volledig in handen van Zwitserse groep

De Zwitserse luxegroep Richemont neemt de Brusselse lederwarenproducent Delvaux, vooral bekend van de handtassen, volledig over. Dat is woensdag aangekondigd.

Delvaux, opgericht in 1829, is naar eigen zeggen het oudste lederwarenhuis ter wereld. Het heeft vijftig winkels wereldwijd, waarvan zes in België.

“De overname door Richemont maakt Delvaux klaar voor een volgende fase van ontwikkeling”, zo luidt het in een persbericht. Delvaux zal kunnen profiteren van de wereldwijde aanwezigheid van de nieuwe eigenaar en zijn digitale mogelijkheden, en de producten zullen op meer plaatsen verkocht kunnen worden.

Financiële details geeft Richemont niet mee.

Fung Brands

Het financiële persagentschap Bloomberg had in april al geschreven over een mogelijke verkoop van Delvaux, dat sinds 2011 voor het grootste deel in handen is van het Chinese Fung Brands (van de miljonairsbroers Victor en William Fung uit Hongkong). Bloomberg sprak toen van een geschatte waardering van 500 à 600 miljoen dollar voor Delvaux.

De Zwitserse groep omvat een hele reeks luxemerken, zoals Cartier en Montblanc. Ze is beursgenoteerd in Zwitserland en Zuid-Afrika.