Voormalige topmannen Servische geheime politie veroordeeld tot 12 jaar cel

Twee topmannen van de Servische geheime politie zijn woensdag in Den Haag door het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen tot 12 jaar cel veroordeeld. Ze werden schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Bosnië, in de eerste helft van de jaren negentig.

Jovica Stanisic (70) en Franko Simatovic (71) stonden tijdens de Bosnische burgeroorlog (1991-1995) aan het hoofd van de Servische geheime politie. Die stond ten dienste van Slobodan Milosevic, de toenmalige president van het vroegere Joegoslavië.

De twee verdachten zouden mee verantwoordelijk geweest zijn voor het opzetten van paramilitaire organisaties die de opdracht kregen moslims en Kroatische burgers te terroriseren. De executies, verkrachtingen en mishandelingen maakten deel uit van een poging om een “etnisch zuiver Groot-Servië te creëren”, zo stelden de aanklagers.

Stanisic en Simatovic werden in 2013 door het Internationaal Joegoslavië Tribunaal nog vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijsmateriaal was om hen aan de misdaden te linken. Maar de beroepsinstantie van het tribunaal oordeelde later dat er “ernstige fouten” waren gemaakt in het eerste vonnis en beval een nieuw proces.

De twee hebben altijd verklaard dat ze onschuldig zijn. Ze kunnen nog in beroep gaan tegen deze uitspraak.