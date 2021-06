Belgisch model Jade Lagardère veroordeeld voor corruptie bij halen van rijbewijs

Een Franse rechtbank heeft Jade Lagardère woensdag veroordeeld tot 300 dagboetes van 50 euro wegens corruptie bij het halen van haar rijbewijs in 2015. De in België geboren 30-jarige mannequin is de echtgenote van de 30 jaar oudere Franse industrieel Arnaud Lagardère.

Lagardère werd ervan verdacht 15.000 euro te hebben betaald om haar Franse rijbewijs te behalen en iemand anders naar haar rijexamen te hebben gestuurd in Argenteuil, in de regio van de Franse hoofdstad Parijs.

Naast de mannequin werden nog acht andere personen schuldig bevonden aan corruptie, onder wie een klusjesman van het paarl-Lagardère. Ze kregen straffen gaande van dagboetes tot zes maanden effectieve celstraf.

De veroordeling van Jade Lagardère, vroeger bekend onder haar familienaam Forêt, komt er op de dag dat de groep Lagardère zich heeft omgevormd tot een naamloze vennootschap. Dat betekent dat haar echtgenoot de absolute macht over zijn imperium kwijt is. Vivendi en Vincent Bolloré komen in de raad van bestuur van de groep.