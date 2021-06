Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Jason Denayer ontbreken op training bij Rode Duivels

De Rode Duivels begonnen woensdag aan de training in Tubeke zonder Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Jason Denayer. Het trio beperkte zich tot oefeningen binnen terwijl negentien veldspelers en drie doelmannen een tactische sessie voor de kwartfinale tegen Italië afwerkten.

Kevin De Bruyne (enkelblessure) en Eden Hazard (hamstring) blesseerden zich zondag in de 1/8ste-finalewedstrijd tegen Portugal. Bondscoach Roberto Martinez sloot maandag niet uit dat ze fit raken voor de kwartfinale van vrijdag tegen Italië in München. De Bruyne liep maandag al zonder veel hinder rond en dinsdag was er ook positief nieuws te melden over Eden Hazard. Volgens zijn broer Thorgan voelt hij zich al veel beter.

Toch verscheen het duo woensdag niet op het trainingsveld in Tubeke. Ook verdediger Jason Denayer ontbreekt om een nog onbekende reden. De Rode Duivels houden hun belangrijkste training in de aanloop naar de wedstrijd tegen Italië. In totaal stonden negentien veldspelers en de drie keepers - met sinds dinsdag Thomas Kaminski in de plaats van Simon Mignolet - op het veld.

Woensdagvoormiddag trainen de Rode Duivels nog één keer in Tubeke alvorens af te reizen naar München. Het is uitkijken of Hazard, De Bruyne en Denayer er dan wel bijlopen. Woensdagavond verplicht de UEFA de Belgen om acte de présence te geven in de Allianz Arena. Roberto Martinez en Axel Witsel geven er eerst een persconferentie alvorens om 20.15 uur het terrein te verkennen.