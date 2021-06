Rode Duivels blij met geste van bondscoach: “Was boost om familie te zien, en alles verliep in veilige omstandigheden”

De Rode Duivels kregen deze week voor het eerst in een maand tijd de kans om hun familie fysiek te ontmoeten. Zowel Dries Mertens als Youri Tielemans maakten woensdag op de persconferentie bekend dat ze van die gelegenheid gebruikmaakten. “Alles verliep in veilige omstandigheden”, vertelde Tielemans.

Voor Youri Tielemans was de ontmoeting met zijn familie een enorme oppepper. “Het was zeker een boost om de familie te zien. Iedereen weet hoe belangrijk familie is voor ons. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat alles veilig verliep. De medische staf had allerlei dingen klaar gelegd en ze hadden ons verzekerd dat het op die manier veilig kon verlopen” vertelde de goedgezinde Tielemans.

Op de vraag in welke omstandigheden Dries Mertens zijn vrouw heeft kunnen zien wou hij niet reageren. “Dat zijn privézaken, daar wil ik liever niets over zeggen.”

Het lijkt wel duidelijk dat de Rode Duivels er enorm van genoten hebben om hun geliefden voor het eerst tijdens dit toernooi te zien. Of er na de kwartfinale eventueel nog een familiemoment komt voor de spelers, is nog niet duidelijk.