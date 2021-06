KV Mechelen zwaar onderuit tegen FC Utrecht

In de eerste van twee oefenwedstrijden op stage in Nederland leed KV Mechelen een zware 7-2 nederlaag op bezoek bij Eredivisie-club FC Utrecht.

Terwijl KV halverwege een zware zomerstage zit en al twee trainingsweken in de benen heeft, is Utrecht nog maar enkele dagen geleden begonnen aan zijn voorbereiding. Het verschil in frisheid vertaalde zich in een Utrechtse doelpuntenkermis.

Tegen de subtopper uit de Eredivisie liep KV al snel achter de feiten aan. Na een uitbraak op de rechterflank verwerkte Bijker de bal in eigen doel. Net voor het kwartier moest Peyre tastend naar de lies naar de kant. Maxime De Bie kwam in zijn plaats. Nog voor het halfuur maakte Utrecht er te makkelijk 3-0 van na doelpunten van Ramselaar (simpel vrijgespeeld door het centrum) en Dalmau (opnieuw na een aanval vanop rechts). Veel kon KV daar niet tegenoverstellen, tot Hairemans KV iets voorbij het halfuur terug in de match bracht na voorbereidend werk van De Bie en Dailly. De heropleving was van korte duur. Vlak voor de rust werd de Mechelse verdediging opnieuw simpel uit verband gespeeld en maakte Dalmau zijn tweede van de namiddag (4-1).

Net als tegen Tempo Overijse wisselde Wouter Vrancken al zijn veldspelers tijdens de rust. Alleen doelman Yannick Thoelen maakte de negentig minuten vol. Laatste aanwinst Vinicius Souza maakte zijn debuut centraal in de verdediging en ook Storm en Bayeau kregen hun eerste speelminuten in de voorbereiding. De Kameroense aanwinst Oum Gouet zorgde aanvankelijk voor iets meer grip op het middenveld maar toen Bateau zich net voor het uur liet verschalken door Balk stond het 5-1. De thuisploeg kwam opnieuw onder stoom en dreef de score nog verder op via Kerk en met een ongelukkige owngoal van Cuypers. De nieuwe spits maakte zijn fout kort daarna wel goed door te profiteren van een misser van doelman Nijhuis (7-2). In het laatste kwartier incasseerde KV geen tegendoelpunten meer, maar een goed gevoel zullen ze toch niet overhouden aan hun bezoek aan Utrecht. Vrijdag wacht KV een kans op eerherstel tegen het STVV van Bernd Hollerbach op de stagelocatie van de Truienaars in Horst.