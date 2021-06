Bill Cosby komt vrij: veroordeling voor seksueel misbruik teruggedraaid omdat hij geen eerlijk proces kreeg

De 83-jarige Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby mag de gevangenis verlaten. Hij was in september 2018 veroordeeld tot drie tot tien jaar in de gevangenis, maar die veroordeling voor seksueel misbruik is teruggedraaid door het Hooggerechtshof in Pennsylvania. Dat melden Amerikaanse media. Zijn advocaat pikt hem “binnen dit en enkele uren” op aan de gevangenis.

Bill Cosby zit al bijna drie jaar achter de tralies vanwege het seksueel misbruik van Andrea Constand. Cosby werd in september 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar. Hij was daarmee de eerste grote naam die veroordeeld werd in volle #MeToo-heisa en verkoos die gevangenisstraf boven schuld te bekennen. Hij houdt sindsdien vol dat van de beschuldigingen niets waar is.

In totaal hebben tientallen vrouwen de acteur beschuldigd van seksueel misbruik, maar het gerecht kon in veel gevallen niets meer doen met die beschuldigingen. Dat kwam omdat het misbruik te lang geleden zou hebben plaatsgevonden en daardoor al verjaard was. Voor de misbruikzaak rond Andrea Constand was dat niet het geval. Daarvoor kon Cosby wel nog berecht en veroordeeld worden.

Zijn advocaten gingen al meermaals in beroep tegen de veroordeling. Zij zeiden eerder al dat er sprake was van “onmeetbare vooroordelen”, en kreeg na een nieuw beroep in december nu gelijk van een rechter in beroep. Die oordeelde dat de acteur en komiek geen eerlijk proces gekregen heeft omdat een vorige aanklager een deal met Cosby had gesloten om hem in deze zaak niet aan te klagen.

Cosby moet daarom onmiddellijk vrijgelaten worden, zo beval het Hooggerechtshof in Pennsylvania. Hij zal dan ook vandaag nog de gevangenis verlaten.