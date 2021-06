Dodental na instorting appartementsgebouw in Miami loopt op tot 16

Onder het puin van een gebouw in de Amerikaanse staat Florida, dat vorige week gedeeltelijk instortte, zijn nog eens vier lichamen aangetroffen. Dat heeft Daniella Levine Cava, de burgemeester Miami-Dade County, woensdag laten weten. Het aantal doden stijgt daarmee naar 16. Er zijn ook nog 147 mensen vermist.

Het gebouw van 12 verdiepingen met ongeveer 130 appartementen stortte vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag, gedeeltelijk in. De mensen werden in hun slaap verrast door het ongeval. Sindsdien wordt er wanhopig gezocht naar overlevenden.

Klok rond

Reddingsdiensten zijn de klok rond in de weer, maar de voorbije dagen kwam er alleen nog droevig nieuws. Omdat er nog zoveel vermisten zijn, is de vrees dat het dodental nog stevig zal stijgen. Twaalf doden zijn voorlopig geïdentificeerd: het jongste slachtoffer is 26, het oudste 92.

De zoekacties worden ook gehinderd: er was tijdelijk een brand in het puin, maar er zijn ook de hevige regenval en de onweders.

Oorzaak onduidelijk

De oorzaak van de gedeeltelijke instorting van het appartementsgebouw in Surfside, nabij Miami Beach, is nog onduidelijk. Het werd opgetrokken in de jaren 80. Tijdens het weekend dook een inspectierapport van een externe firma uit 2018 op, waarin experts verscheidene gebreken oplijstten, waaronder ook grotere structurele gebreken aan het beton. Amerikaanse media berichtten ook over een schrijven van de vastgoedbeheerder, die in het licht van de structurele risico’s aanmaant tot een miljoenensanering van het gebouw.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill bezoeken donderdag de plaats van het ongeval.