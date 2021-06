Gevoelige trainerswissel in Engeland: Everton stelt Rafael Benitez (ex-Liverpool) aan als nieuwe coach

Rafael Benitez is de nieuwe trainer van Everton. Dat maakte de Premier League-club woensdag bekend. De 61-jarige Spanjaard tekende een contract voor drie jaar. Hij is de opvolger van de Italiaan Carlo Ancelotti, die naar Real Madrid trok.

De komst van Benitez valt niet bij alle supporters in goede aarde. Van 2004 tot 2010 stond de Spanjaard aan het roer bij stadsrivaal Liverpool, dat hij in 2005 naar winst in de Champions League leidde. Daarnaast was hij al bij Real Valladolid (1995-1996), Osasuna (1996), Extremadura (1997-1999), Tenerife (2000-2001), Valencia (2001-2004), Inter Milaan (2010), Chelsea (2012-2013), Napels (2013-2015), Real Madrid (2015-2016), Newcastle (2016-2019) en Dalian Yifang (2019-2021) aan de slag. In Liverpool heeft hij nog altijd een huis, naar een nieuwe woonst moet hij dus niet op zoek.

Benitez wordt de eerste man die beide clubs uit Liverpool zal trainen sinds William Edward Barclay. Die ging bij Liverpool; aan de slag in... 1892, nadat hij eerder Everton onder zijn hoede had gehad.

“Ik ben heel blij met deze nieuwe job”, zegt Benitez op de de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik geloof in de toekomst van deze club, ben onder de indruk van de ambitie die het bestuur toont. Ze willen deze historische club naar nieuwe successen leiden en ik ben ben vastbesloten daar een grote rol in te spelen. Ik wil deze grote club helpen zijn ambities waar te maken.”

In zijn periode bij Liverpool had Benitez Everton nog een “kleine club” genoemd. Dat zijn de fans niet vergeten. Afgelopen maandag hing er in de buurt van de woning van Benítez een spandoek met de dreigende tekst: “We weten waar je woont. Teken niet.”