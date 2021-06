Resterende tickets voor België-Italië in mum van tijd uitverkocht

Woensdagavond om 19 uur waren er toch weer tickets te koop voor België-Italië. De UEFA begon dan toch met de openbare verkoop voor neutrale vakken, 31 uur later dan oorspronkelijk werd meegedeeld. Wie nog een ticket wou bemachtigen moest snel zijn, want de tickets waren haast direct uitverkocht.

De Belgische voetbalbond verkocht in totaal al 1.800 tickets voor België-Italië, maar er stonden nog ruim 1.500 Belgische supporters op een wachtlijst. Voor die mensen was er nog een kans om een ticket te bemachtigen in de zogenaamde neutrale vakken. De UEFA zou de plaatsen te koop aanbieden vanaf dinsdag 12 uur maar supporters bleven op hun honger zitten. Woensdagavond om 19 uur begon de verkoop alsnog, en de Belgische supporters waren er als de kippen bij om toch nog een felbegeerd ticket te bemachtigen.