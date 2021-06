Voor eerste keer vrouw benoemd tot hoofd van Kennedy Space Center

NASA-hoofd Bill Nelson heeft een vrouw benoemd tot hoofd van het Kennedy Space Center in zijn staat Florida, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau woensdag bekendgemaakt. Ook in het Johnson Space Center in Houston (Texas) komt een vrouw aan het roer.

Janet Petro wordt directeur van de beroemde lanceerbasis in Florida. Sinds 17 mei was ze reeds waarnemend directeur. Zij wordt de eerste vrouw in de functie.

Vanessa Wyche is dan weer de nieuwe directeur van het Johnson Space Center, het zenuwcentrum van de NASA. Ook zij was - sinds 3 mei - waarnemend hoofd.