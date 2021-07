Hoe Elon Musk na de autosector en ruimtevaart nu het internet hoopt te revolutioneren

Videochatten in het midden van het Amazonewoud, filmpje streamen in de Sahara of gamen vanop de Mount Everest? Over enkele weken kun je bijna overal ter wereld vlot internetten dankzij het satellietnetwerk Starlink van Elon Musk. Overal, behalve in de poolgebieden. Al is dat slechts een kwestie van tijd.