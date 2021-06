Club wint, maar ziet Mata uitvallen tegen schoppende Kroaten (2-1)

Brugge - Club Brugge is niet zonder averij uit de tweede oefenmatch van het seizoen gekomen. Het won wel van Lokomotiva Zagreb (2-1), maar zag Mata uitvallen tegen de schoppende Kroaten die na de rust met z’n tienen voort moesten. Dost wiste op slag van rust een lullige tegen goal uit, De Ketelaere schoot in de slotfase de 2-1 binnen.

Onder andere Dost, Vormer, Okereke, Mitrovic en Mata begonnen aan de wedstrijd en maakten 60 minuten vol. Beide ploegen wilden er geen veredelde training van gingen maken: de intensiteit lag meteen hoog. Lokomotiva kwam al na tien minuten op voorsprong toen Club-doelman Shinton in de fout ging. Mitrovic liet zich aftroeven en de jonge doelman leverde de bal vervolgens in bij Kacavenda, die met een mooie stiftbal de score opende: 0-1. Dat de jonge doublure onzeker oogde, is overigens onrustwekkend met de blessure van Mignolet in het achterhoofd.

Mata moet vervangen worden, Kroaten krijgen zelfs rood

Club nam commando over en probeerde iets terug te doen. Het overwicht omzetten in concrete kansen bleek evenwel andere koek tegen de stugge Kroaten, die niet vies waren van een schop meer of minder. Een sterke Ricca dreigde vaak vanop links en Okereke liet zich goed betrekken in de combinaties, maar een handvol jongeren van NXT hadden het moeilijk met het viriele spel en het tempo. Het kwam zelfs zover dat Mata vervangen moest worden door Van den Brempt na een keihard duel. Er vielen voor de rust zelfs twee gele kaarten... tijdens een oefenduel. Het duurde uiteindelijk tot de 38ste minuut vooraleer Club écht eens gevaarlijk kon zijn: op een corner van Vormer kopte Mbamba naast. De jongeling was trouwens woensdag trouwens de beste belofte op het veld. Op slag van rust kreeg Club uiteindelijk waar het recht op had: een gelijkmaker via de knikker van Dost.

De schoppartij ging na de rust gewoon verder: al na enkele minuten kreeg Cokaj rood bij de Kroaten na een aanslag op de voeten van Van den Keybus. Ook Clement was het beu: hij smeekte zijn Kroatische collega haast om zijn spelers wat te kalmeren. Op het uur verving hij het volledige team: onder andere Balanta, De Ketelaere en Mechele - die laatste twee kregen extra vakantie na interlandverplichtingen - kregen hun eerste minuten van de voorbereiding. Tijdens de rust was Shinton al vervangen door Lammens. Dat ‘nieuwe’ halfuur leverde uiteindelijk nog een winning goal op: De Ketelaere tekende in de slotfase voor de 2-1 bij z’n terugkeer. Zaterdag oefent Club tegen KV Kortrijk.

CLUB BRUGGE: Shinton (46’ Lammens), Mata (39’ Van der Brempt), Mitrovic (60’ Mechele), Mbamba (60’ Mondele), Ricca (60’ De Cuyper), Vormer (60’ Balanta), Rits (60’ Servais), Van den Keybus (60’ Audoor), Sandra (60’ De Ketelaere), Okereke (60’ Vermant), Dost (60’ Badji)

DOELPUNTEN: 10’ Kacavenda 0-1, 45’ Dost 1-1, 87’ De Ketelaere 2-1