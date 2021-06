Rijkste Mexicaan betaalt herstelling van ingestorte metrobrug die leven kostte aan 26 mensen

De Mexicaanse miljardair Carlos Slim zal de heropbouw van een ingestort stuk metrospoor in Mexico-Stad betalen. Dat heeft president Andres Manuel Lopez Obrador aangekondigd. Bij de ramp op 3 mei vielen 26 doden en tientallen gewonden.

Bij het ongeval zakte een metrostel door een spoorbrug. In mediaberichten was sprake van corruptie en tijdsdruk bij de bouw. De Grupo Carso SAB van Carlos Slim, de rijkste man van Mexico, was bij de bouw betrokken.

De Mexicaanse president zei op een persconferentie dat Slim hem is komen zeggen dat hij de hele heropbouw op zich zou nemen, en dat hij erover zou waken dat de veiligheidsnormen gerespecteerd worden. De herstelling zou binnen de 12 maanden klaar zijn.

Slim is ervan overtugid dat er bij de oorspronkelijke bouw geen constructiefouten werden gemaakt. Een voorlopig rapport van een Noors bedrijf verwijst echter wel naar tekortkomingen in de structuur als oorzaak voor de ramp.