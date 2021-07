Belgen in het land waar de Squadra Azzurra God is: “Lukaku is de schrik van de Italianen”

Nergens in Europa wordt het EK voetbal fanatieker gevolgd dan in Italië. Maar waarom is het spelletje daar zo heilig? Aan de vooravond van de clash tegen de Rode Duivels geven Belgen in Italië het antwoord. “Mannen aanbidden hier La Mamma, God en het voetbal. Maar deze maand toch vooral het voetbal.”