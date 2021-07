Toeristische sector krijgt 30 miljoen om attracties en logies coronaproofte maken

De toeristische sector in Vlaanderen heeft er een bijzonder moeilijk jaar op zitten. Maar om binnen- én buitenlandse toeristen opnieuw coronaproof te kunnen ontvangen, zijn toch nieuwe investeringen nodig. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) stopt attracties en logies daarom 30 miljoen euro toe.

Lange tijd lag het toerisme door corona op apegapen. Maar nu alles weer op gang komt, moet de sector zich weer aanpassen. Mensen willen bijvoorbeeld veilig kunnen logeren of boeken veel meer dan vroeger online. Het vergt van uitbaters nieuwe investeringen. En het was financieel al een bijzonder lastige periode.

De Vlaamse regering besliste daarom om 30 miljoen euro vrij te maken voor de sector. Het gaat om steun voor pretparken, hotels, B&B’s, campings, recreatiedomeinen of kinderboerderijen. Maar liefst 845 attracties en logies dienden daarvoor een aanvraag in. 272 krijgen nu een bedrag van maximaal 200.000 euro.

Het geld gaat vooral naar investeringen in betere ventilatie, hygiënemaatregelen of de digitalisering van bijvoorbeeld de reservatie- en check-insystemen. De renteloze lening moet maar voor driekwart worden terugbetaald, binnen de 5 jaar. Voor jeugdverblijven, hostels en de partners van het netwerk Iedereen verdient Vakantie is dat maar 60 procent.

“Na een bijzonder moeilijke periode kunnen we toeristische ondernemingen extra zuurstof geven om noodzakelijke investeringen te doen die hun logies of attractie opnieuw klaarmaken om toeristen coronaveilig te ontvangen. Ik ben blij daar met deze middelen aan te kunnen bijdragen”, zegt Demir.