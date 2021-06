Koen Casteels traint voor het eerst sinds operatie individueel bij Wolfsburg

Koen Casteels (29) heeft woensdag individueel getraind bij zijn club VfL Wolfsburg, voor het eerst sinds de doelman revalideert van een operatie aan de kuit die hij vorige maand onderging. Dat heeft de Bundesliga-club woensdag getweet.

Casteels behoorde anderhalve maand geleden onverwacht niet ot de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor het EK. Daarvoor was een medische verklaring. Casteels besliste onder het mes te gaan om uit zijn kuitbeen een plaatje te laten verwijderen dat in 2019, tijdens een vorige operatie, was ingebracht.

Het afgelopen seizoen presteerde aanvoerder Casteels sterk met Wolfsburg, dat op de vierde plaats eindigde in de Bundesliga en zich verzekerde van een ticket voor de Champions League.