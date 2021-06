Coronacertificaat voortaan verplicht om op reis te kunnen gaan, maar niemand kan het controleren

Het coronacertificaat was een goed inititief. Maar nu het van kracht gaat, botsten de verschillende landen op een reeks praktische problemen. Lees: het systeem staat verre van op punt. En dus zullen luchtvaartmaatschappijen voorlopig enkel controleren of de QR-code wel geldig is.

Door corona worden donderdag op Brusselse Airlines ‘maar’ 20.000 vertrekkende passagiers verwacht. Dat is weinig voor het begin van de zomervakantie. Maar het zal er wel voor zorgen dat er geen extra wachttijden zullen zijn aan de balies van de luchtvaartmaatschappijen waar ze het coronacertificaat moeten controleren.

Het plan van Europa zag er nochtans veelbelovend uit. De luchtvaartmaatschappijen moesten vanaf 1 juli gewoon de QR-code van het certificaat scannen. Groen was in orde, rood zou betekenen dat er een probleem was. Dat de code vals was bijvoorbeeld.

“Maar nu het zo ver is, merkt iedereen dat we er niet klaar voor zijn. Het systeem staat niet op punt. Want we gaan doen is de QR-code controleren. Is die in orde zal de baliemedewerker vragen of de passagier op de hoogte is van de geldende regels in het land van bestemming. Is dat het geval, is het voor ons in orde en kan hij/zij vertrekken”, zegt Piet Demeyere van TUI.

Het probleem is dat het ene land bijvoorbeeld een wachtperiode na de vaccins eist van twee weken, andere van drie weken. Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om dat te controleren en na te leven.

“Want het grote probleem is dat wij op basis van dat certificaat niet kunnen zien of het om een negatieve PCR-test gaat, of de passagier volledig gevaccineerd is en ook de wachtperiode heeft doorlopen, of hij/zij recent van corona herstelde en anti-stoffen heeft. Het enige wat wij zien is of de QR-code geldig is of niet. En dus zullen we toch ook visueel blijven controleren. En hopen dat we zo snel mogelijk een oplossing vinden met de overheid. Want die visuele controle is uiteraard tijdrovend”, zegt Maaike Andries van Brussels Airlines.

Hoe snel het systeem op punt kan worden gesteld, weet niemand. Maar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat alvast weten dat er vrijdag overleg is met Brussels Airport, met de crisiscel van Binnenlandse Zaken en met de federale politie.