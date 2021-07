RETRO EK. 1972, toen het EK wel naar België kwam (en alles fout liep)

Dit EK slaagden wij er niet eens in een volwaardig stadion klaar te hebben. In 2000 moesten we het EK delen met Nederland. Maar één keer was het EK helemaal van België. In 1972 komt de eindronde naar dit land. Waarna alles fout loopt. Over een oude Bosuil, de treurigste EK-match ooit, twee Duitsers met een spandoek en een jonge scholier die later ’s lands bekendste voetbalcommentator wordt. “Op hetzelfde moment won Merckx de Giro. Daar werd meer over gesproken”, herinnert Frank Raes zich.