Tien lessen over Italië van onze huisanalist René Vandereycken: “De Squadra is écht een team”

Hij is fan van het Italiaanse voetbal, speelde in de jaren 80 twee seizoenen voor Genoa, stond één keer tegenover hun bondscoach, vloekt nog steeds in het Italiaans en neemt op het einde van het interview achteloos zijn telefoon op met “pronto”. Geen betere analist dan René Vandereycken om het over de Azzurri te hebben.