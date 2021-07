Twee weken niet graven in meest vervuilde PFOS-grond: onderzoek naar veiligheid werkzaamheden

Twee weken lang zal Lantis niet graven in de meest vervuilde grond van de Oosterweelverbinding. Daarna moeten de opdrachthouder van de Vlaamse regering Karl Vrancken en zijn Commissie Grondverzet hun rapport af hebben. En moet het duidelijk zijn hoe veilig de manier van werken is. “Bijvoorbeeld wat de impact van het opwaaiend stof van de graafwerken is”, zegt Vrancken.

Het is een van de meest prangende vragen waar Karl Vrancken een antwoord moet op helpen formuleren. Kunnen de graafwerken voor de Oosterweelverbinding, pal in door PFOS vervuilde grond, zonder risico doorgaan? Samen met de vijf andere experts uit de Commissie Grondverzet komt hij daar donderdag poolshoogte nemen. “Om de impact van de werken op de gezondheid van de mensen na te gaan”, zegt hij. “Hoe zit het met de stofopwaaiing van vervuilde grond en andere manieren van verdere vervuiling.”

Daarna geeft hij zichzelf twee weken om zijn rapport af te werken. Intussentijd zal Lantis, de bouwheer van Oosterweel, niet graven in de meest vervuilde plekken. “Lantis heeft me die zekerheid geboden”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Uiteraard willen we verder werken, maar niet ten koste van de volksgezondheid. Om sluitende garanties te bieden, heb ik die experts aangesteld.” Veel moeite kost het “uitstel” niet. Lantis was sowieso de komende twee weken niet van plan om daar te delven.

Het is hoe dan ook maar een van de werkzaamheden waarmee Vrancken zich moet bezighouden. Hij is volop in de weer met de vervuiling van PFOS en andere PFAS-verbindingen in kaart te brengen. In de industrie zelf gaat het dan om de omgeving van de fabrieken van de producenten. Dat zijn er in Vlaanderen twee, die van 3M in Zwijndrecht uiteraard en die van Chemours in Mechelen.

Op een kleinere schaal moeten de lokale besturen nagaan hoe erg het gesteld is met de grond rond de oefenterreinen van de brandweer, die ook blusschuim met PFOS gebruiken. “Maar om te zeggen hoe erg het is gesteld, blijft het wachten op de resultaten van de bodemstalen”, zegt hij. “We beginnen niet van nul, de lessen die we uit Zwijndrecht trekken, kunnen we waar nodig toepassen.”

Op langere termijn is de bedoeling van Vlaanderen om naar een volledige uitfasering van alle PFAS-verbindingen te gaan. Maar dat kan niet zo maar in de schoot van de Vlaamse regering beslist worden, dat moet op Europees vlak gebeuren. Vrancken wil alleszins helpen aan de kar trekken.