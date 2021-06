Toby Alderweireld krijgt met Nuno Espirito Santo een nieuwe coach bij Tottenham

Tottenham heeft woensdagavond zijn nieuwe hoofdcoach voorgesteld: Nuno Espirito Santo (47) komt over van Wolverhampton Wanderers en tekende een contract tot 2023.

Santo coachte de afgelopen vier jaar nog Wolverhampton, maar nu maakt hij de overstap naar de club van Toby Alderweireld. Hij volgt er Ryan Mason op, die als interim-coach fungeerde na het ontslag van José Mourinho.

“Wanneer je een team hebt met veel kwaliteit en talent, is het de bedoeling om de fans fier te maken en hen te laten genieten. Het is een enorme eer om hier te zijn, en ik kan niet wachten om aan mijn nieuw avontuur te beginnen. We hebben geen dag te verliezen, en we moeten meteen starten want over enkele dagen starten de voorbereidingen al”, reageerde de kersverse Tottenham-trainer.