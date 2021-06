Bill Cosby werd door tientallen vrouwen beschuldigd van misbruik, nu komt hij vrij door één getuigenis

Hij heeft geen eerlijk proces gehad, zo besliste het Hooggerechtshof in Pennsylvania woensdag, en dus wandelde Bill Cosby de gevangenis van Montgomery County na meer dan twee jaar opsluiting als vrij man buiten. Tot grote onvrede van de tientallen vrouwen die hem de voorbije jaren beschuldigd hebben van seksueel misbruik.

Voor de #MeToo-heisa rond zijn persoon uitbrak, was de nu 83-jarige Bill Cosby een gevierd en geliefd acteur en comedian in de VS. Een man die dankzij ‘The Cosby Show’ uitgroeide tot de tv-vader van de ...