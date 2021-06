Amerikaans oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld overleden (88)

In de VS is de voormalige minister van Defensie Donald Rumsfeld (88) overleden. De Republikeinse havik diende onder twee presidenten: Gerald Ford van 1975 tot 1977 en George W. Bush van 2001 tot 2006. Daardoor is hij zowel de jongste (43) als de oudste (73) minister die ooit deze functie bekleedde.

In de jaren zeventig tekende hij mee de Amerikaanse Koude Oorlog-strategie uit tegen de Sovjet-Unie. Aan het begin van deze eeuw was hij een van de drijvende krachten achter de Amerikaanse invallen in Afghanistan en Irak. De kostelijke en ook in eigen land controversiële Irak-oorlog betekende het definitieve einde van zijn carrière. Rumsfeld is altijd achter zijn beleid blijven staan en vond het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Irak een vergissing. In zijn memoires, gepubliceerd in 2011, schreef hij dat “door de regio te bevrijden van het meedogenloze regime van Saddam is er een stabielere en veiligere wereld ontstaan.” Rumsfeld overleed thuis in New Mexico aan een vorm van beenmergkanker.