Balikwisha zet Standard voor het blok: “Antwerp deed hem nu eenmaal een topaanbieding”

Bommetje in het Belgisch voetbal: Michel-Ange Balikwisha (20) gebruikt de Wet van ’78 om zijn transfer naar Antwerp te forceren. Standard is in alle staten, maar staat voor het blok. Als het geen akkoord met de Great Old vindt, dreigt het goudhaantje gratis de deur uit te gaan.

Geen Balikwisha gisterochtend op training bij Standard. Uiteraard was dat reden om onraad te ruiken. ’s Namiddags werd duidelijk dat de Congolese Belg een brief naar zijn club had gestuurd, waarin hij stelt dat hij zijn contract via de Wet van ’78 zal verbreken. De reden is duidelijk. Hij en zijn entourage vinden het niet kunnen dat de Rouches tot tweemaal toe een bod van Antwerp weigerden. De Great Old bood eerst 4 miljoen en vervolgens 4,5, maar dat was niet voldoende. Zeker omdat Club Brugge 7 miljoen veil heeft. Maar u weet het: Balikwisha wil liever naar de Bosuil, waar hij veel meer kan verdienen en hij in principe meer kan spelen. Heeft hij geen toestemming, dan gaat hij maar gratis.

De brief sloeg bij Standard in als een bom. Een jeugdproduct dat alle kansen kreeg en nu dit doet, dat vinden ze op Sclessin schandalig. “De club constateert met droefheid dat Michel-Ange, een parel van de Academie, heeft besloten een daad te stellen die zeer schadelijk is voor onze belangen”, klinkt het in een communiqué. Standard benadrukt dat de onderhandelingen op clubniveau volop liepen en dit dus volstrekt onnodig was. Het vindt het ook niet kunnen dat Antwerp, dat gisteren niet wenste te reageren, aan dit soort praktijken meewerkt.

Bij Standard zijn ze ook kritisch voor Didier Frenay, zaakwaarnemer van Balikwisha. Maar die verdedigt zich. “Ik probeer al van in het begin een akkoord te vinden tussen de clubs, en dat blíjf ik proberen. Ik sta met beide voorzitters in contact. Alleen zitten we even in een moeilijke situatie. Kijk, het verschil tussen Club Brugge en Antwerp zit hem in de verdeling van het vrijgemaakte budget. Een voorbeeld, los van dit dossier: Club X maakt 10 miljoen vrij om een speler te halen, waarvan 9 miljoen transfersom en 1 miljoen salaris, verdeeld over vier jaar. Terwijl club Y ook 10 miljoen vrijmaakt, waarvan 6 miljoen transfersom en 4 miljoen salaris, verdeeld over vier jaar. Feit is dat Michel-Ange een echte topaanbieding heeft gekregen van Antwerp. Ik snap wel dat Standard liever meer geld ontvangt, maar wat ik niet snap, is dat een club wil beslissen waar een speler naartoe gaat, omdat ze zogezegd eigenaar is. De speler is de enige die kan beslissen voor welke club hij kiest. Het stoort mij trouwens dat die jongen nu zwartgemaakt wordt. Zeker omdat hij het liefst van al gebleven was. Als Standard hem een vergelijkbare aanbieding had gedaan, zou hij nooit voor een andere Belgische club hebben gekozen.”

Alleen is het zo dat Standard financieel in zwaar weer verkeert en de Balikwisha-miljoenen goed kan gebruiken. Het staat dus voor het blok, want eigenlijk móét het hem verkopen.

Belangrijk om weten nog: Balikwisha is in zijn recht. Al wat hij moet doen om zijn contract te verbreken, is twee jaar salaris betalen aan Standard. Aangezien hij amper 2.000 à 3.000 euro per maand verdient, is dat voor hem een habbekrats. Maar wat met het gentlemen’s agreement tussen de Belgische clubs om geen spelers aan te werven die de wet gebruiken? De spanningen tussen Standard en Antwerp stijgen. Tijd voor de Pro League om te bemiddelen?

“Wij komen hier voorlopig niet in tussen”, zegt CEO Pierre François, die wel zijn mening heeft over de Wet van 78. “De wet ís er, dus het is niet verboden om daar gebruik van te maken en vervolgens bij een andere Belgische club te tekenen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dat moeten aanmoedigen, integendeel. Een speler moet beseffen dat het geen goed idee is om af te wijken van het bestaande transfermodel. Dat kan immers verstrekkende gevolgen hebben, zeker voor de relatie tussen de verschillende clubs.”

Alsook voor zijn eigen reputatie. De Standard-supporters lieten op sociale media hun ongenoegen blijken. Balikwisha reageerde, maar daar schiet hij niet veel mee op.